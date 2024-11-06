Выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу снизились до минимума за год

Выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу снизились до минимума за годВ ноябре и декабре объем выплат будет на уровне 100–150 млрд рублей в месяц, считают эксперты
Объем выплат из бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфирующего механизма на топливном рынке в октябре 2024 г. составил 106,6 млрд руб., следует из данных Минфина, опубликованных 5 ноября. Он стал минимальным в этом году, следует из статистики министерства. Меньше в рамках этого механизма нефтяники в последний раз получали в июне 2023 г. – 78,6 млрд руб. В октябре прошлого года выплат не было вовсе, так как средние биржевые цены на нефтепродукты в сентябре 2023 г. были выше цены отсечения, при которой демпфер обнуляется. По сравнению с показателем сентября 2024 г. выплаты в октябре снизились на 27%.
В январе – октябре этого года суммарные отчисления НПЗ из бюджета по топливному демпферу составили 1,5 трлн руб., что на 36% больше, чем в аналогичный период 2023 г.