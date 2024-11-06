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Выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу снизились до минимума за год

В ноябре и декабре объем выплат будет на уровне 100–150 млрд рублей в месяц, считают эксперты
Василий Милькин
Егор Алеев / ТАСС

Объем выплат из бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфирующего механизма на топливном рынке в октябре 2024 г. составил 106,6 млрд руб., следует из данных Минфина, опубликованных 5 ноября. Он стал минимальным в этом году, следует из статистики министерства. Меньше в рамках этого механизма нефтяники в последний раз получали в июне 2023 г. – 78,6 млрд руб. В октябре прошлого года выплат не было вовсе, так как средние биржевые цены на нефтепродукты в сентябре 2023 г. были выше цены отсечения, при которой демпфер обнуляется. По сравнению с показателем сентября 2024 г. выплаты в октябре снизились на 27%.

В январе – октябре этого года суммарные отчисления НПЗ из бюджета по топливному демпферу составили 1,5 трлн руб., что на 36% больше, чем в аналогичный период 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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