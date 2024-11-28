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Запуск производства Aurus в Петербурге перенесен на неопределенный срок

Компании не удается привлечь партнера из Китая для этого проекта
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары Санкт-Петербурга откладывается на неопределенный срок. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом подготовки выпуска автомобилей на этой площадке.

Весной 2024 г. первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о планах по запуску производства Aurus на бывшем заводе Toyota до конца текущего года. На ПМЭФ-2024 в июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения. Оно предполагало запуск производства автомобилей этой марки в городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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