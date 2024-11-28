Запуск производства Aurus в Петербурге перенесен на неопределенный срок

Весной 2024 г. первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о планах по запуску производства Aurus на бывшем заводе Toyota до конца текущего года. На ПМЭФ-2024 в июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения. Оно предполагало запуск производства автомобилей этой марки в городе.