Запуск производства Aurus в Петербурге перенесен на неопределенный срок

Запуск производства Aurus в Петербурге перенесен на неопределенный срокКомпании не удается привлечь партнера из Китая для этого проекта
Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары Санкт-Петербурга откладывается на неопределенный срок. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом подготовки выпуска автомобилей на этой площадке.
Весной 2024 г. первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о планах по запуску производства Aurus на бывшем заводе Toyota до конца текущего года. На ПМЭФ-2024 в июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения. Оно предполагало запуск производства автомобилей этой марки в городе.
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