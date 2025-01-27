В России покупатели стали обращать больше внимания на бренды

В России доля потребителей, учитывающих при покупке товара бренд или производителя, выросла за год – с осени 2023 г. до осени 2024 г. – с 12 до 27%. Об этом свидетельствуют данные опроса Б1 (ранее российское подразделение EY), с которыми ознакомились «Ведомости».