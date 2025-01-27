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В России покупатели стали обращать больше внимания на бренды

Но новые компании на рынке по-прежнему не спешат вкладываться в продвижение
Полина Гриценко
Денис Кузнецов
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

В России доля потребителей, учитывающих при покупке товара бренд или производителя, выросла за год – с осени 2023 г. до осени 2024 г. – с 12 до 27%. Об этом свидетельствуют данные опроса Б1 (ранее российское подразделение EY), с которыми ознакомились «Ведомости».

Эта доля оказалась еще выше в возрастной группе от 18 до 34 лет (32–33%) и в группе с доходом более 150 000 руб. на члена семьи в месяц (48%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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