В России придумали БПЛА-мост в Китай

«Если эксперимент по [БПЛА-] доставке между Китаем и Россией к нам поступит, то мы, со своей стороны, его максимально проработаем», – сообщил в ответ директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Он напомнил, что ранее обсуждалась похожая инициатива по доставке грузов беспилотным транспортом между Россией и Китаем, но «она пока заморожена».