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В России придумали БПЛА-мост в Китай

Эксперты не исключают, что такой механизм может упростить трансграничные перевозки
Мария Арялина
Евгений Подольский / РИА Новости
Евгений Подольский / РИА Новости

Между Россией и Китаем можно наладить трансграничные грузоперевозки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал сенатор Артем Шейкин 25 февраля на прошедшем в Совете Федерации круглом столе «Правовое регулирование функционирования беспилотных транспортных средств». «Мною совместно с правительством Амурской области прорабатывается проект по созданию первого в мире БПЛА-моста», – заявил Шейкин.

«Если эксперимент по [БПЛА-] доставке между Китаем и Россией к нам поступит, то мы, со своей стороны, его максимально проработаем», – сообщил в ответ директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Он напомнил, что ранее обсуждалась похожая инициатива по доставке грузов беспилотным транспортом между Россией и Китаем, но «она пока заморожена».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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