В России придумали БПЛА-мост в Китай

В России придумали БПЛА-мост в КитайЭксперты не исключают, что такой механизм может упростить трансграничные перевозки
Между Россией и Китаем можно наладить трансграничные грузоперевозки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал сенатор Артем Шейкин 25 февраля на прошедшем в Совете Федерации круглом столе «Правовое регулирование функционирования беспилотных транспортных средств». «Мною совместно с правительством Амурской области прорабатывается проект по созданию первого в мире БПЛА-моста», – заявил Шейкин.
«Если эксперимент по [БПЛА-] доставке между Китаем и Россией к нам поступит, то мы, со своей стороны, его максимально проработаем», – сообщил в ответ директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Он напомнил, что ранее обсуждалась похожая инициатива по доставке грузов беспилотным транспортом между Россией и Китаем, но «она пока заморожена».