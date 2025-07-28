Экспорт СУГ из России в январе – мае снизился на 6% на фоне эмбарго ЕС

Экспорт СУГ из России в январе – мае снизился на 6% на фоне эмбарго ЕСНо российские компании смогли перенаправить в Азию большую часть поставок
Поставки за рубеж сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – мае 2025 г. снизились на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 1,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Поставки СУГ из России в Европу за пять месяцев на фоне антироссийских санкций упали на 59% в годовом выражении до 341 500 т. Детальную статистику по географии поставок в европейском направлении «Петромаркет» не приводит.
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