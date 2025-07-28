Экспорт СУГ из России в январе – мае снизился на 6% на фоне эмбарго ЕС

Поставки за рубеж сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – мае 2025 г. снизились на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 1,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».