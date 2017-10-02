Решил уволиться топ-менеджер Uber в Великобритании

Топ-менеджер Uber в Великобритании Джо Бертрам, которая руководит бизнесом компании в пяти странах северной Европы, уйдет в отставку, сообщает Reuters. Агентство ссылается на электронное письмо Бертрам. Она пишет, что компании в этом регионе нужен новый начальник, который решит возникшие проблемы и в долгосрочной перспективе выведет Uber на новый уровень развития. Сама же она получила интересное предложение от другого работодателя. Она обещала сообщить позднее, куда перейдет работать.

В ответ на это письмо топ-менеджер Uber по Европе, Ближнему Востоку и Африке Пьер-Димитри Гор-Коти заявил, что компания начинает искать Бертрам замену, но ей придется остаться в должности еще несколько недель, чтобы обеспечить гладкую передачу дел. Работой компании в Лондоне временно будет руководить Том Элвидж.

Uber сейчас добивается возвращения на рынок Лондона.

22 сентября Транспортное управление Лондона (TfL) решило не одобрять заявку Uber Technologies Inc. на продление лицензии сервиса по заказу такси. Регулятор указал, что сервис пользуется системой Greyball, которая собирает и анализирует персональные данные клиентов, а это, по мнению властей, угрожает безопасности пассажиров. 3 октября в Лондон должен приехать гендиректор компании Дара Хосровшахи, он встретится с руководством TfL и обсудит судьбу бизнеса компании в городе.