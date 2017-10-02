Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды в $600 млн

Акционеры «Норильского никеля» на внеочередном собрании 29 сентября одобрили дивиденды за первое полугодие 2017 г. из расчета 224,2 руб. (или $3,79) на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Общая сумма промежуточных дивидендов составит 35,5 млрд руб., или $600 млн.

Таким образом, на выплаты направлено 35,3% полугодовой EBITDA. С 2013 г. «Норникель» платил в виде дивидендов половину EBITDA. Весной 2016 г., после падения цен на медь и никель в конце 2015 г., компания утвердила новую дивидендную политику. Теперь выплаты зависят от долговой нагрузки, но должны быть не менее $1 млрд.