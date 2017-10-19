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СМИ: «Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд рублей

«Роснефть» в июле перевела с баланса банка «ФК Открытие» сделки репо на сумму около 200 млрд руб., сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, средства были переведены в Московский кредитный банк (МКБ). «Роснефть» проводит через МКБ расчеты, в том числе с иностранными контрагентами, и держит там депозиты на миллиарды долларов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что связи «Роснефти» и МКБ существенно расширились после того, как компания попала под санкции.

Источник РБК подтвердил переход сделок репо с баланса «Открытия» в МКБ, но не уточнил сумму. «Роснефти» нужно было выбирать новый опорный банк, так как понимания по ситуации с «ФК Открытие» не было с зимы 2017 г. Выбрали МКБ», — говорит другой собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Летом Fitch снизило рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с ВВ до ВВ-, прогноз по рейтингу «стабильный». У МКБ адекватные показатели качества активов, однако у банка значительный объем потенциально рисковых кредитов, сделок обратного репо, межбанковских кредитов и облигаций.