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Путин назвал справедливой цену на нефть выше $50 за баррель

Президент Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть выше $50 за баррель, установившаяся в результате сделки ОПЕК+. «Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей — и цена держится стабильно за $50. Мы считаем это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы», — сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По данным на 19.35 мск, нефть Brent торговалась на Интерконтинентальной бирже на уровне $57,19 за баррель (-1,679%). Нефть WTI подешевела на 1,304% до $51,37 за баррель.

В сентябре страны ОПЕК добывали 32,65 млн баррелей нефти в сутки, что почти сопоставимо с уровнем августа (32,64 млн), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В организации считают, что соглашение о сокращении добычи в прошлом месяце выполнялось на 88%.