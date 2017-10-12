МЭА сообщило о выполнении соглашения ОПЕК в сентябре на 88%

В сентябре страны ОПЕК добывали 32,65 млн баррелей нефти в сутки, что почти сопоставимо с уровнем августа (32,64 млн), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В организации считают, что соглашение о сокращении добычи в этом месяце выполнялось на 88%, передает ТАСС.

В сентябре снова росла добыча нефти в Ливии и Нигерии, говорится в отчете. Добыча в Ливии увеличилась на 40 000 баррелей до 920 000 баррелей в сутки. Добыча в Нигерии установилась на уровне 1,66 млн баррелей - максимальном с февраля. В то же время заметно упала добыча в Венесуэле - на 50 000 баррелей до 1,94 млн баррелей.

Не входящие в ОПЕК участники соглашения выполнили его в сентябре на 125%, то есть на максимальном с начала действия сделки уровне (с начала 2017 г.), подсчитали в МЭА.

Россия выполнила свою квоту - 300 000 баррелей в сутки - на 106%, снизив добычу на 318 000 баррелей до 11,279 млн. На 236% выполнила квоту Мексика, снизив производство на 236 000 баррелей. На 231% соглашение выполнил Азербайджан, у которого добыча сократилась на 81 000 баррелей в сутки.