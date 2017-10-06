США установили рекорд по экспорту нефти

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США увеличивают экспорт нефти, пока страны ОПЕК сокращают добычу Scott Dalton / Bloomberg

Экспорт сырой нефти из США резко увеличился в последнее время и достиг нового рекордного уровня. На прошлой неделе он составил в среднем 1,984 млн баррелей в день, а на предыдущей – 1,491 млн баррелей в день, по данным Управления энергетической информации США (EIA). Это почти соответствует экспорту Кувейта. США поставляют нефть в Канаду, Европу и Азию, конкурируя на этих рынках с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Экспорт сырой нефти из США был запрещен в течение 40 лет, за исключением поставок в Канаду. Но в конце 2015 г. этот закон был отменен. В прошлом году ее экспорт постепенно рос и составил в среднем менее 600 000 баррелей в день. Но США остаются крупным импортером нефти. На прошлой неделе они приобрели 7,2 млн баррелей в день у таких стран, как Канада, Саудовская Аравия и Венесуэла.