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РБК узнал о запуске «Лоукостера» AliExpress в России

Китайская торговая площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд – «Лоукостер», пишет РБК со ссылкой на представителя компании. Дискаунтер разработан специально для российского рынка. После AliExpress и Tmall «Лоукостер» станет третьим брендом Alibaba Group в России.

Купить на новой площадке можно будет только товары стоимостью до 600 руб. – на эту ценовую категорию ориентированы шесть из 20 самых популярных запросов на AliExpress.

Новая площадка рассчитана на молодую «малобюджетную» аудиторию, пояснил представитель компании. Сначала она будет доступна в мобильном приложении AliExpress. «Лоукостер» также нацелен на тех, кто до сих пор не делал покупки на AliExpress. Особенно привлекательны для компании клиенты в городах-миллионниках.

Сегментирование своей аудитории AliExpress начал осенью 2017 г. с выделения платформы Tmall, специализирующейся на товарах среднего и высокого ценового сегментов. Эта практика позволяет отказаться от позиционирования всего AliExpress как дискаунтера. «С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих – «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов – AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, – Tmall», – поясняет директор по развитию компании в России и странах СНГ Марк Завадский. Ежемесячная аудитория AliExpress, по данным Mediascope, составляет 20,2 млн россиян, Tmall – около 4,8 млн.