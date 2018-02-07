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«Гражданские самолеты Сухого» начали разработку уменьшенной версии SSJ-100

Ведомости
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Производитель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компания «Гражданские самолеты Сухого» начала разработку уменьшенной до 75 мест версии самолета, сообщил журналистам в кулуарах Singapore Airshow президент компании Александр Рубцов.

«На сегодня принято принципиальное решение о том, что мы начинаем глубокую проработку вопроса о создании на базе SSJ-100 75-местной версии машины. Это облегчит конструкцию, ориентировано на региональные перевозки в пределах 1500-2000 км, - рассказал Рубцов (цитаты по ТАСС). - Сейчас эта машина активным образом начинает разрабатываться, это достаточно глубокая модификация существующего самолета».

По его словам, работы стартовали несколько недель назад. Самолет будет легче и экономичнее, в компании рассчитывают на востребованность новой машины на рынке, отметил Рубцов. Он уточнил ТАСС, что самолет планируется вывести на рынок ориентировочно в 2022 г.

Рубцов также рассказал, что «Гражданские самолеты Сухого» рассматривают варианты смены самолетного двигателя. Сейчас компания использует российско-французский SaM-146. «Мы рассматриваем два основных варианта двигателя - тот, который есть, ну и смотрим новые конструкции двигателей, которые есть на рынке. Это отечественные двигатели и те, которые можем приобрести на внешних рынках», - сказал Рубцов.

SSJ-100 является первым разработанным в России гражданским самолетом. Он принадлежит семейству региональных воздушных судов и вмещает 98 пассажиров, дальность полета базовой версии составляет 4400 км. Одной из претензий к самолету является недостаточная оперативность при замене комплектующих из-за неразвитой логистики при послепродажном обслуживании.

В 2017 г. компания рассчитывает на господдержку для увеличения запасов запасных частей на центральных складах. Кроме того, компания намерена внедрить компьютерную систему учета движения запчастей на складе в Жуковском. Компания также планирует вложить дополнительные 3 млрд руб. к 4,5 млрд руб. в новый склад для запчастей.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Политика
Новости

Завершено расследование дела в отношении замначальника СК Москвы Никандрова

Ведомости
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ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении замначальника московского главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Адвокат Алексей Мезенцев подтвердил эту информацию агентству городских новостей «Москва».

Никандров просит рассмотреть его дело в суде в особом порядке в рамках заключения досудебного соглашения, рассказал собеседник «Интерфакса». Ожидается, что дело будет направлено в суд весной.

Источник ТАСС добавил, что завершено также дело в отношении замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в каждом из которых более 30 томов.

Никандров, Ламонов, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко были задержаны летом 2016 г. Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Уголовное дело в отношении Максименко уже рассматривается в Мосгорсуде, свою вину он не признает. Дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельное производство, так как они полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием. 

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Экономика
Новости

Кудрин назвал внешние угрозы России

Ведомости
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Антироссийские санкции, политика властей США и надвигающийся кризис в Китае являются для России серьезными внешними вызовами, заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе выступления перед участниками финала конкурса «Лидеры России» в Сочи.

«У нас есть определенные международные риски, которые связаны с санкциями. Их нельзя назвать нормой, но мы должны исходить из того, что на некоторый период нам это нужно будет учитывать и брать во внимание», - отметил Кудрин (цитаты по «Интерфаксу»).

Среди других рисков Кудрин назвал внутриполитические процессы в США. «Внутренняя политика в США сегодня стала фактором, влияющим на весь мир, можно также назвать Brexit, рост популизма», - перечислил Кудрин.

Кроме того, «Китай ожидает кризис», и мировая экономика, в том числе российская, будет на него реагировать, отметил Кудрин. «Будет он острым или мягким?» - задался вопросом эксперт. Экономисты ожидают, что существующая модель китайской экономики будет меняться, указал Кудрин.

Наконец, экс-министр финансов обратил внимание на проблему снижения роли международных институтов в разрешении конфликтных ситуаций.

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Недвижимость
Новости

Millhouse раскрыла стоимость аренды квартир в элитном доходном доме в Сколкове

Ведомости
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Компания Millhouse нашла арендаторов на квартиры доходного дома премиум-класса «Сколково парк». «Дом полностью сдан в аренду», - говорится в сообщении Millhouse.

Компания открыла элитный доходный дом на территории жилого комплекса «Сколково парк» в июле 2017 г. В доме 34 квартиры — 18 двухкомнатных (от 80 кв. м) и 16 трехкомнатных (от 130 кв. м). Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир составила 130 000 руб. за месяц, трехкомнатных – 180 000 руб. Стоимость аренды складывалась исходя из площади, наличия мебели и этажа. Самая дорогая квартира была сдана за 250 000 руб. - трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом от архитектурного бюро Polina Pidtsan Interior Design на последнем этаже.

Основными арендаторами в «Сколково парк» стали семьи с детьми. Срок экспонирования квартир составил шесть месяцев. По словам директора департамента аренды компании Savills Елены Куликовой, рыночное ценообразование доходного дома в Соклкове - адекватное, проект также привлек прозрачными условиями сделки (договор аренды с собственником здания), близостью к Москве и развитой инфраструктурой.

По информации Savills, cегодня по направлению Сколковского шоссе в аренду сдается 65 лотов (более 8400 кв. м) в многоквартирных домах и таунхаусах. Из них 63% (41 лот) – это дома бизнес- и премиум-класса.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в аренду предлагаются преимущественно в бизнес-классе по цене в среднем 52 000 руб. и 65 000 руб соответственно. Трехкомнатные квартиры можно найти и в премиальных проектах – от 140 000 руб. Предложения по многокомнатным квартирам в премиум-сегменте начинаются от 180 000 руб. за месяц аренды.

«Преимущество Сколковского направления – это транспортная доступность и инфраструктура как квартала, так и района. Отсюда высокий спрос на аренду», - говорит руководитель отдела девелопмента компании Millhouse Игорь Пятибратов.

Политика
Новости

ФАС заподозрила Мособлдуму в нарушении закона о защите конкуренции

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Мособлдуме из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает служба.

Мособлдума приняла закон, ограничивающий конкуренцию на рынке образовательных услуг, говорится в сообщении ФАС. Московский государственный областной университет является единственным поставщиком образовательных услуг по подготовке сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, следует из этого закона.

Однако этот рынок конкурентный, отмечает ФАС: более 20 вузов могут предоставлять подобные услуги. Теперь Мособлдуме надо до 2 апреля признать закон утратившим силу или внести в него правки, говорится в сообщении службы.

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Политика
Новости

Песков заявил о праве Путина голосовать «в любом населенном пункте» России

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что не знает о решении Владимира Путина проголосовать на выборах президента в Севастополе. «Путин может проголосовать в Севастополе, Красноярске — в любом населенном пункте Российской Федерации. Законодательство это позволяет», — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о планах Путина проголосовать в Севастополе, воспользовавшись новым законом о праве россиян голосовать по месту пребывания.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источник, что Путин может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Эту возможность дает изменение в 2017 г. предвыборного законодательства: можно голосовать по месту пребывания, а не регистрации.

Один из собеседников газеты отметил, что правильной идеей было бы поехать в Крым и Севастополь до выборов. По его словам, вряд ли Путин будет 18 марта «не в столице».

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

Экономика
Новости

Голодец назвала бедность россиян основным препятствием для роста экономики

Ведомости
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Вице-премьер России Ольга Голодец считает бедность населения главным препятствием для экономического роста России. «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», цитирует Голодец «Интерфакс».

По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 гг. доходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно.

По словам вице-премьера, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов. Она подчеркнула, что если в ближайшем будущем не изменить ситуацию, экономику ждут проблемы.

При этом Голодец напомнила, что меры для роста доходов россиян уже принимаются, в частности, в Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая этого года.

В среду депутаты приняли в первом чтении законопроект, уравнивающий МРОТ с прожиточным минимумом. Проект закона был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным. Ранее планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 г.

Бизнес
Новости

Посол Ирана подтвердил переговоры с «Роснефтью» о разработке месторождения Азар

Ведомости
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Россия и Иран ведут переговоры о вступлении «Роснефти» в проект разработки иранского месторождения Азар, сообщил посол Ирана в Москве Мехди Санаи в интервью телеканалу «Россия-24».

«Да, переговоры о возможности вхождения "Роснефти" в разработку месторождения Азар ведутся», - сказал он.

Санаи отметил, что на иранском рынке успешно продвигаются несколько компаний. «У «Роснефти» хорошо продвигаются дела, а также у «Газпрома», - указал посол.

О том, что Иран ведет переговоры с российско-иранским консорциумом о разработке Азара, ранее сообщил предправления Иранской нефтяной инженерно-девелоперской компании (PEDEC) Нуреддин Шахназизаде в интервью информагентству ISNA. По его данным, в консорциум входят «Роснефть» и иранская Sarvak Azar Engineering and Development.

Представитель «Роснефти» опроверг «Ведомостям» информацию о том, что компания ведет переговоры о вхождении в проект Азар. Вместе с тем «Роснефть» заинтересована в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с иранскими партнерами по ключевым направлениям, включая разведку и добычу, оказание сервисных услуг, локализацию технологий и обучение кадров, подчеркнул он. Соответствующее соглашение российская корпорация подписала с компанией National Iranian Oil Company в ноябре 2017 г.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным.

В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уровняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.

МРОТ сейчас составляет около 9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб. 

Политика
Новости

Шувалов пожелал российским управленцам стать «новыми Илонами Масками»

Ведомости
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Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил в напутствии участникам конкурса «Лидеры России», что им стоит стать «новыми Илонами Масками». Об этом сообщает «РИА Новости».

В своей речи Шувалов упомянул про основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Его он вспомнил в связи с тем, что во вторник компания Маска запустила ракету Falcon Heavy. «Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты», - сказал Шувалов.

«Лидеры России» - это конкурс управленцев. Его проводит администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса для подготовки высшего кадрового резерва страны. То есть это будущие чиновники, управленцы, главы госкорпораций, отмечает ТАСС. Принять участие в конкурсе мог любой житель России в возрасте до 50 лет с опытом работы руководителя.

По словам Шувалова, среди участников конкурса «Лидеры России» могут быть и будущие создатели Tesla и «всего остального». «Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы», - заключил Шувалов.

Илон Маск занимает 21-е место в списке богатейших американцев по версии Forbes. В октябре журнал оценил его состояние в $20,8 млрд.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Бизнес
Новости

Росавиация подтвердила факты повреждения самолетов из-за снегопада

Ведомости
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что во время сильного снегопада в российских аэропортах были повреждены двигатели нескольких самолетов. «Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей, и приводит к повреждению лопаток двигателей», – пояснил Нерадько (цитата «Интерфакса»).

По словам руководителя Росавиации, ничего страшного в этом нет, но требуется замена поврежденных элементов. Нерадько добавил, что «в снегопад такой интенсивности, который был, аэропорты в других государствах просто бы закрылись».

В выходные на европейскую часть России обрушился сильный снегопад с порывистым ветром, который продлился три дня. За это время у «Аэрофлота» вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320, рассказал «Ведомостям» источник в авиакомпании. Также не летали 26 самолетов SSJ100. Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих судов затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей, сказал собеседник.

На Москву обрушился снегопад

Бизнес
Новости

Росавиация назвала главные претензии к Azur Air

Ведомости
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Претензии к авиакомпании Azur Air связаны с безопасностью полетов, а не с ее финансово-экономическим состоянием, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей», – цитирует Нерадько «Интерфакс».

2 февраля Росавиация до 20 марта ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air из-за недостатков, выявленных в ходе декабрьской проверки.

Авиакомпании поручили немедленно приступить к устранению недостатков, подчеркнул Нерадько. «Не хочу их подробно раскладывать, но разговор был очень серьезный», – сказал он.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Она аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. компания перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у нее 20 самолетов Boeing.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Технологии
Новости

У газеты The Los Angeles Times сменится владелец

Ведомости
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Американский бизнесмен Патрик Хуан Синьсян купит у компании Tronc Inc. газеты The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. Об этом говорится в статье на сайте LAT. По данным источников издания, переговоры близки к завершению, сумма сделки может составить $500 млн.

Первой о переговорах сообщила газета The Washington Post.

The Los Angeles Times была основана в 1881 г., ее тираж составляет от 450 000 до 650 000 экземпляров. В последние годы издание сталкивалось с финансовыми трудностями. В январе сотрудники LAT объявили о создании профсоюза, чтобы остановить сокращение штата и добиться повышения зарплаты.

Состояние Патрика Хуана Синьсяна, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $8,6 млрд. Представители миллиардера отказались комментировать информацию о готовящейся сделке.

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