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«Гражданские самолеты Сухого» начали разработку уменьшенной версии SSJ-100

Производитель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компания «Гражданские самолеты Сухого» начала разработку уменьшенной до 75 мест версии самолета, сообщил журналистам в кулуарах Singapore Airshow президент компании Александр Рубцов.

«На сегодня принято принципиальное решение о том, что мы начинаем глубокую проработку вопроса о создании на базе SSJ-100 75-местной версии машины. Это облегчит конструкцию, ориентировано на региональные перевозки в пределах 1500-2000 км, - рассказал Рубцов (цитаты по ТАСС). - Сейчас эта машина активным образом начинает разрабатываться, это достаточно глубокая модификация существующего самолета».

По его словам, работы стартовали несколько недель назад. Самолет будет легче и экономичнее, в компании рассчитывают на востребованность новой машины на рынке, отметил Рубцов. Он уточнил ТАСС, что самолет планируется вывести на рынок ориентировочно в 2022 г.

Рубцов также рассказал, что «Гражданские самолеты Сухого» рассматривают варианты смены самолетного двигателя. Сейчас компания использует российско-французский SaM-146. «Мы рассматриваем два основных варианта двигателя - тот, который есть, ну и смотрим новые конструкции двигателей, которые есть на рынке. Это отечественные двигатели и те, которые можем приобрести на внешних рынках», - сказал Рубцов.

SSJ-100 является первым разработанным в России гражданским самолетом. Он принадлежит семейству региональных воздушных судов и вмещает 98 пассажиров, дальность полета базовой версии составляет 4400 км. Одной из претензий к самолету является недостаточная оперативность при замене комплектующих из-за неразвитой логистики при послепродажном обслуживании.

В 2017 г. компания рассчитывает на господдержку для увеличения запасов запасных частей на центральных складах. Кроме того, компания намерена внедрить компьютерную систему учета движения запчастей на складе в Жуковском. Компания также планирует вложить дополнительные 3 млрд руб. к 4,5 млрд руб. в новый склад для запчастей.

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