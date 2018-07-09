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РЖД выпустит облигации со сроком обращения до 100 лет

Совет директоров «Российских железных дорог» (РЖД) утвердил программу выпуска облигаций на 80 млрд руб. со сроком обращения до 100 лет, сообщила железнодорожная госмонополия. Бонды могут быть размещены в рублях или иностранной валюте.

По словам представителя компании, программа заимствований предусматривается для финансирования как текущей деятельности, так и проектов развития. Менеджмент предложит совету директоров нарастить займы на цели долгосрочной программы развития.

Программа развития РЖД предполагает инвестиции в размере 7,1 трлн руб. на период 2018-2025 гг., из которых 2,5 трлн руб. – кредитные средства.

Долг РЖД на конец 2017 г. составлял 1,076 трлн руб. с отношением чистого долга к EBITDA на уровне 2,8, следует из презентации программы развития, которую цитировало Reuters. C начала года долговая нагрузка увеличилась на 17%. На конец 2018 г. РЖД запланировала рост долга до 1,22 трлн руб., отношение долга к EBITDA должно вырасти до 3,1.

Инвестпрограмма РЖД на 2018 г. утверждена в размере 549,6 млрд руб., из которых 211 млрд руб. приходится на проекты, связанные с поручениями правительства. Компания сообщала, что в программе на этот год предусмотрена модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, реконструкция участка Междуреченск – Тайшет, развитие Московского транспортного узла и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань и развитие инфраструктуры для портов Северо-Западного бассейна.

РЖД на 100% принадлежит государству, правительство ежегодно оказывает финансовую помощь госкомпании. На 2018 г. власти одобрили РЖД 36,9 млрд руб. субсидий в качестве компенсации тарифов пригородных электричек, 2 млрд руб. – компенсация по льготным тарифам на перевозку зерна, 8,6 млрд руб. – компенсация тарифов для поездов дальнего следования. Кроме того, некоторые пригородные пассажирские компании подписали соглашение с региональными властями на компенсацию до 3,47 млрд руб. по перевозкам определенных категорий пассажиров. В 2017 г. РЖД получила от государства 48,1 млрд руб. субсидий, в 2016 г. – 55,7 млрд руб.

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