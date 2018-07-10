Медведев предложил продлить Харьягинское СРП с Total на 13 лет
Правительство России начало процесс продления действия Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП) на 13 лет - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2031 г., сообщил «Интерфакс». Распоряжение в адрес Минэнерго 7 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев - он предложил министерству подготовить дополнения к СРП в части изменения сроков его действия.
Харьягинское СРП - один из российских проектов Total: французская компания является его оператором с долей в 40%. В 2013 г. добыча на месторождении составила 1,6 млн т, его извлекаемые запасы оцениваются в 49,1 млн т. После введения европейских санкций против России в 2015 г. шла речь о продаже доли Total «Зарубежнефти», однако Франция выдала разрешения на все тогдашние проекты компании в России - Харьягинское СРП, «Ямал СПГ» и Термокарстовое месторождение.