Медведев предложил продлить Харьягинское СРП с Total на 13 лет

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Володин рассказал об отказе от уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций

Госдума готова отказаться от нормы об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против России) есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», - передал «Интерфакс» слова спикера Госдумы.

По первой части законопроекта - об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций - Госдума также скорректировала позицию. «Эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», - отметил Володин. На вопрос, возможно ли полное изъятие этой нормы из законопроекта, Володин ответил утвердительно.

По словам спикера, «наша задача - создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, чтобы их объем рос».

В первой редакции законопроекта, подготовленного Володиным, был прописан срок до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств (например, за отказ работать с попавшими под санкции российскими компаниями) и уголовная ответственность за действия, способствующие принятию новых антироссийских санкций.

Документ вызвал резко отрицательную реакцию бизнеса, указавшего, что такие нормы равносильны запрету на иностранные инвестиции. «Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции [иностранные инвесторы] выберут второе», - заявил, в частности, в интервью Reuters президент Сбербанка Герман Греф.

Сейчас в Госдуме обсуждают, нужно ли сохранить административную ответственность для бизнеса за исполнение антироссийских санкций на территории России. Володин не исключил, что нижняя палата рассмотрит проект закона еще на весенней сессии (заканчивается в конце июля).