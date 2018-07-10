Бизнес

Новости

Росстандарт предложил наказывать за недолив топлива оборотными штрафами

АЗС могут начать наказывать оборотными штрафами за недолив топлива. Соответствующее предложение уже направлено в правительство. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива», - напомнил он, добавив, что подобная практика должна быть и в отношении недолива топлива.

С начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

По данным Федерации автовладельцев России, более 76% заправочных станций в стране обманывают водителей. В среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив (до 19%) был зафиксирован в регионах. Исследование проводилось в 13 регионах на 34 АЗС. Проверка касалась только бензина Аи-92 и Аи-95. Названия недоливающих бензин АЗС не раскрываются.