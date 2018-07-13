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UC Rusal начнет перевод половины головного офиса в Красноярск в 2019 году

Производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски намерен перевести из Москвы в Красноярск примерно половину головного офиса компании, переезд начнется в 2019 г., сообщил журналистам президент компании Владислав Соловьев.

«Мы считаем необходимым развивать регионы, в которых находимся. Поэтому тема переезда примерно половины [центрального] офиса Rusal в Красноярск на повестке дня. В итоге мы найдем помещение и в следующем году начнем переезд», – сказал Соловьев (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале врио губернатора Красноярского края Александр Усс говорил, что UC Rusal планирует перенести центральный офис в Красноярск до конца 2018 г.

Активы UC Rusal в Красноярском крае – это Ачинский глиноземный комбинат и один из двух крупнейших алюминиевых заводов в мире «Русал-Красноярск». Проектная мощность последнего составляет 1 млн т металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства. Другой крупнейший завод тоже принадлежит UC Rusal и расположен в Братске (Иркутская область).

Также UC Rusal при участии «Русгидро» в 2016 г. построил на севере Красноярского края первую очередь Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) мощностью 148 000 т алюминия в год, общий выпуск завода должен составить 588 000 т. Соловьев подтвердил планы достройки второго пускового комплекса БоАЗ в конце этого года либо в I квартале 2019 г.

UC Rusal является единственным производителем алюминия в России. 6 апреля компания попала под санкции США. После этого многие зарубежные компании стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal. 23 апреля минфин США определил срок прекращения контрактов с UC Rusal до 23 октября. Опасаясь дефицита металла, потребители начали закупаться впрок: в мае экспорт алюминия из России составил 420 000 т, что на 59,1% больше, чем в апреле.

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