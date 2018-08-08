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Ryanair отменила 250 рейсов в Германии из-за забастовки пилотов

Крупнейший лоукостер Европы ирландская Ryanair сообщила об отмене 250 рейсов в Германию и из Германии в пятницу, 10 августа, из-за «необоснованной» забастовки пилотов. Отмены коснутся примерно 10% всех европейских рейсов компании.

Немецкие пилоты Ryanair объявили о 24-часовой забастовке 10 августа. Она затронет все рейсы авиакомпании, вылетающие из аэропортов Германии с 04.01 мск 10 августа до 03.59 мск 11 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюз пилотов Cockpit.

По мнению руководителя профсоюза Мартина Лохера, Ryanair не намерена искать соглашения с пилотами в конструктивном ключе. Он принес «глубочайшие извинения пассажирам», которые пострадают в результате забастовки, и возложил ответственность за последствия на руководство авиакомпании. Бастовать в пятницу будут также пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Это будет самая масштабная забастовка в истории Ryanair.

Cockpit с начала года ведет с Ryanair переговоры о тарифном соглашении и повышении зарплат. Ориентир для переговоров - тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за продолжение борьбы путем забастовки.

Компания считает, что забастовка не является обоснованной, поскольку отправила профсоюзу пересмотренное коллективное трудовое соглашение, на которое тот предпочел не реагировать. «У наших пилотов из Германии прекрасные условия работы. Их годовая зарплата достигает 190 000 евро помимо бонусов, а в начале года им подняли зарплаты на 20%. Пилоты Ryanair получают минимум на 30% больше, чем в Eurowings, и на 20% больше, чем в Norwegian», - заявил директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс.

Затронутые забастовкой пассажиры смогут вернуть деньги или полететь другими рейсами.

У Ryanair более 1800 маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. В ее парке 400 самолетов Boeing-737-800.