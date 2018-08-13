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«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу меры по борьбе с дефицитом пилотов. Об этом говорится в письме заместителя гендиректора компании Вадима Зингмана на имя министра транспорта Евгения Дитриха. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил источник в авиакомпании. Первым о письме сообщил РБК.

Авиакомпании группы «Аэрофлот» столкнулись с дефицитом пилотов и проблема в будущем будет усугубляться, говорится в письме. В качестве решения перевозчик, в частности, предлагает разрешить авиационным учебным заведениям (АУЦ) при авиакомпаниях обучать пилотов с нуля. Согласно действующим правилам пилот приходит в АУЦ только после университета. Пилотный проект «Аэрофлот» предложил реализовать на базе своей авиашколы.

Зингман уточняет в письме, что ежегодно в России выпускается 750 пилотов, что заметно ниже потребностей отрасли гражданской авиации начиная с 2019 г. «Аэрофлот» в 2018 г. намерен набрать 350 пилотов (300 из которых – выпускники российских вузов). Всего отрасли нужно около 900 пилотов, говорится в письме. Вопросы у «Аэрофлота» вызывает и качество подготовки специалистов. В связи с этим компания призывает привести образовательные стандарты в соответствие с «изменяющимися требованиями» авиаотрасли. Это позволило бы не отправлять выпускников на дополнительное обучение, подчеркивает заместитель гендиректора компании.

«Аэрофлот» предложил также переучивать офицеров запаса летных специальностей на работу в гражданской авиации. Такую инициативу компания предложила реализовать Минтрансу совместно с Минобороны. Среди прочих предложений компании – производство российских учебно-тренировочных самолетов.

Представитель Минтранса заявил ТАСС, что ведомство получило это письмо и занимается его рассмотрением. «Ведомости» направили запрос о комментарии в пресс-службу «Аэрофлота» и ожидают ответа.

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