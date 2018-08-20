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Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

Россия не будет строить собственные вертолетоносцы, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – сказал Мантуров.

При этом он отметил, что современные корабли – носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов ВМФ. «Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», – указал Мантуров.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил, что российские корабелы «обязательно» будут строить вертолетоносцы. В июне этого года он подчеркивал, что ОСК полностью готова к реализации этого проекта.

В мае прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов (сейчас – вице-премьер по ВПК) сообщал, что Минобороны планирует поставить в армию вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружений и его принятие на вооружение возможно к 2022 г.

В свою очередь гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский говорил, что Минобороны приняло решение о применении палубных вертолетов Ка-52К «Катран» на отечественных вертолетоносцах, а холдинг готов начать серийное производство новых вертолетов в ближайшее время.

В сентябре прошлого года Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера по ВПК, заявлял, что на строительство кораблей могут пойти средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство вертолетоносцев «Мистраль». Рогозин говорил, что корабельный вертолет «Катран» практически готов к принятию на вооружение.

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