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РБК узнал о предстоящих кадровых перестановках в руководстве «Роснефти»

В ближайшее время в «Роснефти» сменится вице-президент по правовым вопросам. Проработавшая в компании с 2006 г. Наталья Минчева покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Сейчас Минчева в отпуске, но когда выйдет, перестанет быть вице-президентом по правовым вопросам, хотя и не уйдет из «Роснефти», – рассказал один из источников.

В пресс-службе «Роснефти» «Ведомостям» сообщили, что Минчева назначена советником главного исполнительного директора компании. Новое назначение связано с окончанием трудового договора и осуществляется в рамках плановой ротации и оптимизации организационно-кадровой структуры «Роснефти», уточнили в компании.

По информации источников РБК, «Роснефть» передаст обязанности вице-президента по правовым вопросам другому вице-президенту компании – статс-секретарю Елене Завалеевой, которая сейчас курирует вопросы взаимодействия с госорганами (GR). В компании собираются объединить два департамента (GR и юридический) в один, рассказал один из источников.

Минчева с 1997 г. работала в ТНК-BP на руководящих позициях в департаменте правового обеспечения. В 2006 г. она пришла на работу в «Роснефть». За 11 лет Минчева выросла в «Роснефти» с заместителя директора до главы департамента правового обеспечения. В мае 2015 г. ее назначили вице-президентом по правовому обеспечению бизнеса. На этом посту она сменила Игоря Майданника.