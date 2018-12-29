РЖД получила первый вагон «обновленного плацкарта»
Федеральная пассажирская компания (100%-ная «дочка» РЖД) получила первый вагон обновленного после ремонта плацкарта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, потом начнутся тестовые испытания, сказал представитель ФПК. Однако конкретные сроки не называются.
В ноябре РЖД показала прототип нового плацкартного вагона на выставке «Транспорт России». Предполагалось, что перевозчик запустит обновленный вагон в тестовую эксплуатацию в конце 2018 г. Его проект подготовила российская студия «Иппиарт».