РЖД получила первый вагон «обновленного плацкарта»

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Топилин оценил дефицит доходов всех бедных россиян

Россиянам суммарно не хватает 750-800 млрд руб. доходов, чтобы никто в стране не подпадал под текущий критерий бедности, заявил сегодня в эфире «России 24» министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, — 20 млн человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы [до 2024 г.], то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, — порядка 750-800 млрд руб.», — сказал Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% — это семьи с детьми», — признал министр.

Президент Владимир Путин в майском указе поручил сократить бедность вдвое. По данным Всемирного банка, бедность в России резко дифференцирована: в Москве доля тех, кто живет за чертой бедности, — около 7,5%, а, например, в Калмыкии – 34,7%. Величина прожиточного минимума в целом по России на III квартал 2018 г. установлена на уровне 10 451 руб.