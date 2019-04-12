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«Транснефть» оценила состояние нефтепровода «Дружба» после слов Лукашенко

Проходящие по территории Белоруссии нефтепроводы находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке для ремонта, сообщил ТАСС президент «Транснефти» Николай Токарев. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт участки нефтепровода «Дружба».

По словам Токарева, «Транснефть» сейчас оперативно проводит диагностику состояния нефтепроводов в Белоруссии. «Ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — отметил он. Белорусской стороне об этом известно, отметил Токарев.

На совещании с правительством 11 апреля Лукашенко предупредил, что Белоруссия в случае необходимости может закрыть на ремонт нефтепроводы, с помощью которых поставляется российская нефть. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. Президент назвал это санкциями и заявил, что Минск должен принять соответствующие меры. «Добро, которое мы делаем для России, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.

В среду Россельхознадзор объявил о запрете ввоза яблок и груш из Белоруссии с 12 апреля. Под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран под санкциями, объяснил руководитель службы Сергей Данкверт, не исключено и ограничение ввоза клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

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