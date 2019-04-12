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Силуанов подписал директиву о продаже «Трансконтейнера»

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД. Об этом он рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что директива согласована в том виде, в котором предлагалась. Теперь совет директоров РЖД должен одобрить условия аукциона и стартовую стоимость.

Директива предполагает, что компании могут участвовать в аукционе, если их бенефициары – граждане России и они не аффилированы с федеральной или местной властью (допускается доля менее 30%), писал «Коммерсантъ». Участники также должны быть безубыточными, не находиться под контролем морских контейнерных линий, а также владеть по состоянию на 2018 г. не менее чем 20% акций «Трансконтейнера» или не менее чем 5000 вагонов или контейнерным терминалом на 50 000 TEU переработки.

Этим условиям удовлетворяет не менее 40 компаний. К крупным миноритариям «Трансконтейнера» относятся ВТБ (24,84%), имеющий форвардный контракт со сторонним инвестором, и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.