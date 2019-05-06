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Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ100 после авиакатастрофы

Оснований для приостановки эксплуатации самолетов SuperJet 100 после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что Росавиация может временно ограничить эксплуатацию SSJ100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая. Однако в МЧС заявили «РИА Новости», что не планируют отказываться от самолетов SSJ100. Авиакомпании, в частности «Ираэро», «Азимут» и «Якутия», также сообщили, что продолжают использовать самолеты этой модели.

Катастрофа самолета SSJ100, принадлежащего государственной авиакомпании «Аэрофлот», произошла вечером 5 мая. Пассажирский лайнер вылетел из «Шереметьево», выполняя регулярный рейс Москва – Мурманск. Однако через 10 минут после вылета экстренно вернулся в аэропорт. При посадке загорелись двигатели самолета. В результате погиб 41 человек, сообщил Следственный комитет России (СКР). Всего на борту находилось 78 пассажиров и членов экипажа.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи рассматривают разные версии катастрофы, среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр лайнера. Изучаются версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на месте аварии найдены черные ящики самолета. Дитрих уточнил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета уже начали расшифровку параметрических данных одного из них, а также работают с двумя другими самописцами.