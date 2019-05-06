На Урале в течение нескольких часов горел магистральный газопровод
На Урале в течение около четырех часов горел магистральный газопровод Ямбург – Поволжье. Пожар начался в 18.47 мск на 1161-м км газопровода на севере Свердловской области, сообщило Минэнерго. По состоянию на 20.00 мск участок газопровода на 1158–1181-м км был отключен, жертв и пострадавших от разрыва трубы диаметром 1400 мм удалось избежать, а потребители получали газ без ограничений.
Оператором магистрального газопровода является «Газпром трансгаз Югорск», «дочка» «Газпрома». Компания работает в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Примерно в 21.45 мск в «Газпром трансгаз Югорск» сообщили ТАСС, что пожар потушен.
Это уже пятая с начала 2019 г. авария на магистральных объектах «Газпрома». В начале года авария случилась на стройке расширения газопровода Грязовец – Выборг, второе ЧП было зафиксировано в феврале при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой – Сургут. Третья авария случилась в конце февраля на газопроводе Петровск – Елец, четвертая – в марте на магистральном газопроводе Ямбург – Тула-2.