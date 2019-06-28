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Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» – отвечает за работу нефтепровода – закончила возврат в Россию 705 200 т загрязненной дихлорэтаном нефти, передает агентство БэлТА слова заместителя белорусского министра Игоря Ляшенко. 705 200 т – примерно четверть от всей загрязненной хлор-органическими соединениями нефти.

«По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении России вытеснено уже 705 200 т нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», – сказал Ляшенко.

Вице-премьер напомнил, что возврат грязной российской нефти в Россию согласован и выполняется согласно дорожной карте по очистке трубопровода «Дружба». К 15 августа на территории Белоруссии не останется грязной нефти с превышенным содержанием дихлорэтана, заявил Ляшенко.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.