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«Аэрофлот» подтвердил готовность купить 100 новых SSJ100

«Аэрофлот» не отказывается от покупки новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт в этом году, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. «Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21», – приводит его слова «Интерфакс».

Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до катастрофы в «Шереметьево» их было 50). В сентябре прошлого года перевозчик подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 лайнеров этого типа.

Кроме того, авиакомпания является заказчиком 50 самолетов МС-21 (сейчас лайнер проходит испытания, серийное производство должно начаться в 2021 г.). В июне гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что корпорация рассчитывает до конца этого года подписать с «Аэрофлотом» контракт еще на 35 машин.

В начале мая SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». После взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, но при посадке самолет ударился о полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»