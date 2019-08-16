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Ушаков связал освобождение Дельпаля с визитом президента России во Францию

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон неоднократно говорили о партнере Baring Vostok, французе Филиппе Дельпале, который был арестован вместе с основателем фонда Майклом Калви и до последнего времени содержался в СИЗО, а 15 августа был отпущен судом под домашний арест. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, анонсируя официальный визит президента России во Францию.

«15 августа, вы знаете, Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это я упоминаю в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом. Вот непосредственно перед визитом [Путина во Францию] такое решение суда», – сказал Ушаков.

Путин 19 августа встретится с Макроном в его официальной резиденции форт Брегансон. Президенты обсудят обеспечение безопасности в Европе, сказал Ушаков. Возможны усилия по урегулированию украинского конфликта, в том числе в рамках нормандского формата, добавил он.

Дельпаль является одним из фигурантов «дела Калви» и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, обвиняемый причастен к тому, что на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. оказались 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group. Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб. В феврале Дельпаль был арестован, но накануне Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Прокурор и следователь в ходе заседания заявили, что не возражают против этого, поскольку у француза появилось постоянное место жительства в Москве, где он может находиться на время следствие.