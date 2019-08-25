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В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

Правительство Великобритании рассчитывает до конца 2022 г. оборудовать все главные аэропорты страны 3D-сканерами для багажа, передает телерадиокомпания BBC. Это позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в любых объемах.

Сейчас новое оборудование установлено только в лондонском аэропорту «Хитроу». Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. Ожидается, что 3D-сканеры повысят уровень безопасности аэропортов и ускорят проверки.

В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра. В некоторых аэропортах, например во многих странах Евросоюза, емкости с жидкостями просят упаковать в пластиковые пакеты размером 20 х 20 см.

В 2006 г. британская полиция сообщала, что предотвратила теракт с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого случая были введены ограничения на провоз жидкостей.

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