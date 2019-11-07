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Прибыль Aston Martin упала на 50%

Британский производитель спортивных машин Aston Martin рассказал о снижении скорректированной операционной прибыли на 51% в III квартале 2019 г., отмечает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер рассчитывает на рост прибыли после начала продаж первого внедорожника компании – DBX. Его производство планируется начать во II квартале 2020 г. По словам Палмера, компания планирует довести общий объем производства до 14 000 автомобилей в год к 2023 г. Акции Aston Martin выросли на 6,8% до 446 фунтов по состоянию на 11/24 мск, отмечает Bloomberg. При этом после их первоначального размещения в октябре 2018 г. они упали на 75%.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994–2007 гг. принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial. По итогам 2018 г. скорректированная операционная прибыль компании составила 13,4 млн фунтов ($14,8 млн) в III квартале, что на 51% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.