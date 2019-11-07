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Суверенный фонд Саудовской Аравии вложил $400 млн в новый стартап основателя Uber

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестировал $400 млн в CloudKitchens – новый стартап основателя и экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. После закрытия сделки компания оценивается в $5 млрд.

CloudKitchens занимается покупкой дешевой недвижимости, где строит так называемые dark или ghost kitchens, а потом сдает эти помещения в аренду ресторанам, которые готовят еду только для доставки. У компании также есть несколько своих ресторанов, которые работают по такой модели.

Сделка с Суверенным фондом Саудовской Аравии обсуждалась с весны 2018 г. и была заключена в январе. Это первая известная сделка для фонда в Кремниевой долине после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшего возмущение по всему миру и ставшего причиной отмены нескольких потенциальных инвестиций. По словам источников газеты, инвестиции Суверенного фонда Саудовской Аравии в CloudKitchens тщательно скрывались, о них знали лишь немногие руководители компании.

Суверенный фонд Саудовской Аравии ранее инвестировал через SoftBank Vision Fund в основного конкурента CloudKitchens – Reef Technology. Всего, по словам собеседников WSJ, эта компания получила от инвесторов во главе с Vision Fund более $1 млрд в 2018–2019 гг. Reef Technology размещает dark kitchens, где готовится еда только для доставки, в основном на парковках, чтобы помочь их владельцам получить дополнительный доход.

Каланик ранее уже сотрудничал с Суверенным фондом Саудовской Аравии. В 2016 г. фонд инвестировал в Uber $3,5 млрд. Управляющий директор фонда Ясир аль-Румаян входит в совет директоров компании.