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Суверенный фонд Саудовской Аравии вложил $400 млн в новый стартап основателя Uber

Ведомости
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Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестировал $400 млн в CloudKitchens – новый стартап основателя и экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. После закрытия сделки компания оценивается в $5 млрд.

CloudKitchens занимается покупкой дешевой недвижимости, где строит так называемые dark или ghost kitchens, а потом сдает эти помещения в аренду ресторанам, которые готовят еду только для доставки. У компании также есть несколько своих ресторанов, которые работают по такой модели.

Сделка с Суверенным фондом Саудовской Аравии обсуждалась с весны 2018 г. и была заключена в январе. Это первая известная сделка для фонда в Кремниевой долине после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшего возмущение по всему миру и ставшего причиной отмены нескольких потенциальных инвестиций. По словам источников газеты, инвестиции Суверенного фонда Саудовской Аравии в CloudKitchens тщательно скрывались, о них знали лишь немногие руководители компании.

Суверенный фонд Саудовской Аравии ранее инвестировал через SoftBank Vision Fund в основного конкурента CloudKitchens – Reef Technology. Всего, по словам собеседников WSJ, эта компания получила от инвесторов во главе с Vision Fund более $1 млрд в 2018–2019 гг. Reef Technology размещает dark kitchens, где готовится еда только для доставки, в основном на парковках, чтобы помочь их владельцам получить дополнительный доход.

Каланик ранее уже сотрудничал с Суверенным фондом Саудовской Аравии. В 2016 г. фонд инвестировал в Uber $3,5 млрд. Управляющий директор фонда Ясир аль-Румаян входит в совет директоров компании.

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Бизнес
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WSJ: Google может изменить правила размещения политической рекламы

Ведомости
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Google может изменить правила размещения политической рекламы на своих сервисах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пока этот вопрос обсуждается на внутренних совещаниях, уже на этой неделе компания может поделиться своими соображениями с сотрудниками, отмечает газета.

Изменения могут быть связаны с охватом той или иной целевой аудитории, предположили сотрудники Google в беседе с изданием. Когда могут быть внедрены новые правила, пока неясно.

Ранее социальная сеть Twitter объявила о запрете с 22 ноября любой политической рекламы на своей платформе. По мнению гендиректора Twitter Джека Дорси, охват политических посланий должен зарабатываться, а не покупаться. Он подчеркнул, что решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений. Дорси добавил, что реклама в соцсетях крайне эффективна и создает риски для политической жизни, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений. Так он отреагировал на письмо более сотни сотрудников компании, которые раскритиковали политику соцсети, позволяющую размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников.

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Технологии
Новости

«Яндекс» представил робота для доставки товаров и еды

Ведомости
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«Яндекс» представил беспилотного робота-доставщика под названием «Яндекс.Ровер». Видео опубликовано на Youtube сервиса «Яндекс.Такси». Как отмечается в сообщении «Яндекса», робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. Название, а также дизайн робот получил в честь лунного вездехода (lunar rover).

В настоящее время проводится тестирование робота на территории кампуса «Яндекса» в Москве. «Перемещаясь по нашей штаб-квартире, робот распознает и безопасно перемещается по ней, обходя пешеходов, животных и любые другие препятствия <...> Мы проводим испытания в различных погодных условиях – как в дневное, так и в темное время суток», – отмечает компания. «Яндекс.Ровер» может достичь точки назначения в полностью автономном режиме, подчеркивает «Яндекс», но сейчас он пока контролируется с помощью удаленного оператора.

В будущем, предполагает компания, робот может автоматизировать доставку товаров и еды, в частности в рамках таких сервисов, как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Беру». Робот может использоваться на складах компании и в центрах обработки данных, где он будет транспортировать грузы, отмечает «Яндекс».

В начале 2019 г. американский интернет-ритейлер Amazon начал также тестировать беспилотного робота-доставщика. Его название – Scout. Небольшой шестиколесный робот может использоваться для доставки небольших коробок.

Новости СМИ2
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Бизнес
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ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко. Жалоба поступила от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП).

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков.

РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября. В нем союз сообщил, что в последние недели в России зафиксирован «неконтролируемый рост цен на гречиху», который сельхозтоваропроизводители объясняют низким урожаем текущего года.

Накануне, 7 ноября, Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку увеличились на 7,3%. Рост цен наблюдается в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость выросла более чем на 7,3%. В октябре сотрудники пяти крупных розничных сетей также сообщили «Ведомостям», что поставщики подняли цены на гречневую крупу. Представитель «Ашана» уточнял, что речь идет о росте на 20–25%. До этого повышений не было с 2017 г., говорил он. Представители других крупных сетей также получила аналогичные уведомления от поставщиков.

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Экономика
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Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки с 2020 года

Ведомости
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В следующем докладе Всемирного банка – Doing Business 2021 – появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.

Введение этого индикатора обсуждалось с 2016 г. Три года назад авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса. И даже провели «пилот» в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

Сейчас госзаказчики должны отдавать малому и среднему бизнесу не меньше 15% всех своих закупок за год, а госкомпании – не менее 18%. Всего по нацпроекту развития малого и среднего бизнеса госзакупки у таких компаний должны вырасти с 3 трлн до 5 трлн руб. к 2024 г. Но пока такие закупки растут медленно, предупреждала Федеральная антимонопольная служба: за 2018 г. – только на 8%. Кроме того, малый и средний бизнес сталкивается с проблемами – например, с задержками оплаты контрактов. Из-за этого предприниматели не могут вовремя выполнять обязательства по другим контрактам, у них образуются долги за кредиты, они задерживают зарплату, жаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Есть проблемы и с остальными закупками. Среднее количество заявок госкомпаний снизилось за первое полугодие 2019 г. на 10% и составило в среднем 1,36 заявки, более чем на 5,4 трлн руб. госкомпании закупили у единственного поставщика или с помощью «прочих» способов. Это позволяет госкомпаниям избегать конкурентных процедур закупок и создает коррупционные риски, отмечала Счетная палата. Государство также тратит существенную часть средств на закупки у единственного поставщика – за 2018 г. более 7 трлн руб.

За 2019 г. Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Это ниже того, где хотел бы видеть Россию президент Владимир Путин. Еще в 2012 г. он поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручение должно быть выполнено к 2024 г.

Новости СМИ2
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Технологии
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Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Ведомости
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Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы договорились с Mail.ru Group о создании СП на паритетных началах – 50/50%. Это будет чуть меньше. На ту долю, которая достанется менеджменту компаний в рамках опционной программы, – не больше 10%. Соответственно, и у нас, и у Mail.ru Group будет по 45%. Равные доли меньше 50%», – сказал он.

О планах создать СП компании объявили 25 июля. СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщали его будущие участники. MRG внесет в новую компанию денежные средства, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Tiffany не согласилась с суммой, в которую ее оценил владелец Louis Vuitton

Ведомости
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Компания Tiffany & Co обратилась к группе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) с просьбой увеличить свое предложение о покупке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что LVMH ведет переговоры о приобретении американского бренда люксовых украшений за $14,5 млрд.

О переговорах стало известно в конце октября, они ведутся тайно, пока стороны не пришли ни к какому соглашению. Tiffany отмечала, что тщательно изучает предложение LVMH, советуясь с независимыми финансовыми и юридическими консультантами.

Владелец Louis Vuitton предложил Tiffany заплатить по $120 за акцию, или $14,5 млрд в общей сложности. Однако, как утверждают источники Reuters, ювелирная компания просит заплатить по $140 за акцию. Таким образом, сумма сделки может составить почти $17 млрд.

Официального подтверждения информации нет. Представители Tiffany и LVMH не ответили на запросы агентства.

Сделка с Tiffany может стать для владельца Louis Vuitton самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. Если она состоится, французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Как Трамп открывал завод Louis Vuitton

Бизнес
Новости

Прибыль Aston Martin упала на 50%

Ведомости
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Британский производитель спортивных машин Aston Martin рассказал о снижении скорректированной операционной прибыли на 51% в III квартале 2019 г., отмечает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер рассчитывает на рост прибыли после начала продаж первого внедорожника компании – DBX. Его производство планируется начать во II квартале 2020 г. По словам Палмера, компания планирует довести общий объем производства до 14 000 автомобилей в год к 2023 г. Акции Aston Martin выросли на 6,8% до 446 фунтов по состоянию на 11/24 мск, отмечает Bloomberg. При этом после их первоначального размещения в октябре 2018 г. они упали на 75%.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994–2007 гг. принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial. По итогам 2018 г. скорректированная операционная прибыль компании составила 13,4 млн фунтов ($14,8 млн) в III квартале, что на 51% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Бизнес
Новости

Пункты выдачи заказов «Почты России» появятся в магазинах «Обувь России»

Ведомости
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В магазинах сети «Обувь России» появятся пункты выдачи заказов «Почты России», сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

В нем говорится, что сотрудничество включает в себя несколько этапов. В течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения и начнется обучение сотрудников ритейлера. В начале ноября в тестовом режиме проект заработает в нескольких торговых точках, после чего будет распространен на всю сеть.

На первом этапе планируется, что пункты появятся более чем в 180 торговых точках «Обуви России» по всей стране, отмечается в пресс-релизе. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в эти пункты в магазинах «Обувь России», – 5000 в месяц. Сотрудничество, с одной стороны, снизит нагрузку на отделения «Почты России» в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, а с другой – увеличит трафик в магазины сети, подчеркивают компании.

Сеть «Обувь России» начала запускать в своих магазинах пункты выдачи онлайн-заказов в октябре 2018 г. Сейчас она сотрудничает с шестью крупными операторами. В августе 2019 г. компания стала сотрудничать с Ozon.

«Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске. У нее есть офис в Москве. Основное направление бизнеса – производство и торговля обувью. У компании, по собственным данным, более 900 магазинов, 172 из которых работают по франшизе.

Финансы
Новости

Оплата по QR-коду в Системе быстрых платежей станет доступна по всей России в 2020 году

Ведомости
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Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) запустят по всей стране в 2020 г. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она отметила, что технологию уже тестируют несколько торговых сетей.

ЦБ запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. В СБП также предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода. При этом комиссия для торговых точек существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 г.

В октябре РБК сообщил, что в СБП могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., уточняло издание со ссылкой на документ. К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.

Технологии
Новости

Xerox может заплатить за HP больше рыночной стоимости на $3 млрд

Ведомости
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Корпорация Xerox Holdings сделала предложение о покупке производителя компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP.

По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд.

К закрытию торгов 6 октября рыночная капитализация HP составляла около $27,3 млрд, Xerox – $8 млрд. Котировки Xerox после появления информации о сделке выросли на 3,6%, HP – на 6,4%.

О том, что Xerox планирует купить HP, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эта информация появилась сразу после того, как японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала сливаться с Xerox.

Для покупки HP американская корпорация может использовать $2,3 млрд от продажи доли в совместном предприятии Fuji Xerox и собственные акции. Кроме того, источники WSJ сообщили, что компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox – около $10 млрд, у HP – $58 млрд.

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Каспийска

Ведомости
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Полиция проводит обыски в мэрии Каспийска (Дагестан), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. По данным источника «Интерфакс-Юг», задержан заместитель мэра города Заур Римиханов. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает источник ТАСС.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса». Представитель мэрии Каспийска рассказал ТАСС, что обыски связаны с земельными вопросами и незаконными разрешениями на строительство.

По предварительным данным «Интерфакса», обыски проводят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. Официальными комментариями регионального МВД по этому поводу агентство пока не располагает.

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