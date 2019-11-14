Основатель Uber продал акции компании за $160 млн
Основатель и бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик продал акции сервиса за $160 млн компании Ride-hailing, сообщает Bloomberg. Всего Каланик продал более 6,1 млн акций Uber пятью траншами на общую сумму $711 млн. Его оставшаяся доля в Uber — 4,2% оценивается в $1,9 млрд.
Каланик начал продавать акции Uber 6 ноября – через шесть месяцев после IPO компании, в течение которых инсайдеры не могли продавать свои бумаги. В этот день они подешевели до минимума – $25,58 за бумагу, что ниже цены предложения во время IPO в мае более чем на 40%.
7 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестировал $400 млн в новый стартап Каланика — CloudKitchens. Компания занимается покупкой дешевой недвижимости, где строит так называемые dark или ghost kitchens, а потом сдает эти помещения в аренду ресторанам, которые готовят еду только для доставки. У проекта также есть несколько своих ресторанов, которые работают по такой модели. После закрытия сделки CloudKitchens оценивается в $5 млрд.
Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Компания была создана в 2009 г. В мае 2019 г. Uber в ходе IPO привлек более $8 млрд. Каланик ушел с поста гендиректора Uber в 2017 г. после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. По данным американского Forbes, состояние Каланика оценивается в $3,2 млрд.