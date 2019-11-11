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Основатель Uber продал часть своей доли в компании за $550 млн

Основатель и бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик продал пятую часть своей доли в компании за $547 млн, следует из документа, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Всего Каланик продал более 20 млн акций Uber четырьмя траншами. Их стоимость составила от $26,65 до $27,4 за бумагу. После продажи у Каланика осталось более 75 млн акций. Это 4,5% компании, что делает его одним из крупнейших акционеров Uber среди физлиц, отмечает Financial Times.

Каланик начал продавать акции Uber 6 ноября – через шесть месяцев после IPO компании, в течение которых инсайдеры не могли продавать свои бумаги. В этот день они подешевели до минимума – $25,58 за бумагу, что ниже цены предложения во время IPO в мае более чем на 40%.

Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Она была создана в 2009 г., а в 2019 г. провела IPO, в ходе которого привлекла более $8 млрд. Каланик ушел с поста гендиректора Uber в 2017 г. после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. Американский Forbes оценивает состояние Каланика в $3,2 млрд.