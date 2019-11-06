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Акции Uber подешевели до минимума после снятия ограничений на их продажу

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 8,7% до $25,58 на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Исторический минимум был зафиксирован на фоне окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO, пишет Bloomberg. Акции Uber к 18.13 мск в среду дешевеют на 4,43% до $26,78.

По информации источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, перед открытием торговой сессии в среду, 6 ноября, было проведено большое количество операций с бумагами Uber. В частности, Goldman Sachs продал около 2 млн акций в интересах неназванного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их стоимости на момент закрытия торгов во вторник, 5 ноября. При этом стоимость акций Uber к закрытию торгов во вторник была на 38% ниже цены предложения во время IPO в мае.

Uber 5 ноября сообщил о росте чистого убытка в июле – сентябре на 20% в годовом выражении, до $1,16 млрд. Причиной убытка компания назвала большие расходы на развитие новых проектов.

Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Компания была создана в 2009 г. В мае 2019 г. Uber в ходе IPO привлек более $8 млрд.

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