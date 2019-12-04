ФАС: качество Persil, Ariel и Lindt в Европе лучше, чем в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения российским производителям стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt из-за того, что выпускаемая ими продукция в России по составу и качеству отличается от зарубежных аналогов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Компании должны производить товар в том же составе, что и в европейских странах, либо указать на упаковке информацию об отличии, следует из слов заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова: «При принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей».
ФАС проводила проверку после обращения Роспотребнадзора. Ведомство обнаружило, что российские образцы стиральных порошков Ariel и Persil отличаются от европейских аналогов по таким показателям, как «пенообразующая способность» и «моющая способность». В образцах шоколада Lindt, выпускаемых в России, содержание органических кислот отличается от европейских образцов.
Если ФАС возбудит дело против производителей, то им будет грозить штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.