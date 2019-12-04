ФАС: качество Persil, Ariel и Lindt в Европе лучше, чем в России

Компании должны производить товар в том же составе, что и в европейских странах, либо указать на упаковке информацию об отличии, следует из слов заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова: «При принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей».