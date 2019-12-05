МОЭК подала иск к киноцентру «Соловей» на 47 млн рублей
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Киноцентр», владеющей киноцентром «Соловей». Энергетическая компания требует взыскать с ответчика долг в размере 46,99 млн руб., а также 2,2 млн руб. неустойки. Об этом говорится в материалах картотеки судебных дел. Суд зарегистрировал исковое заявление. Предварительное судебное заседание назначено на 13 января 2020 г.
«Ведомости» ожидают комментария от МОЭК.
В ноябре 2018 г. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса на 84 000 кв. м на месте киноцентра. Кинотеатр был закрыт 2 декабря, через два дня после закрытия начались работы по сносу здания.
Ранее два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте «Соловья», рассказали «Ведомостям», что АО «Киноцентр» связано с бывшими акционерами банка «Хованский» Эдуардом и Вадимом Меркиными. Сам Вадим Меркин в письме главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что здание киноцентра невозможно далее эксплуатировать из-за того, что «противопожарная безопасность на нуле». Бизнесмен пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.