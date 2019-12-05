МОЭК подала иск к киноцентру «Соловей» на 47 млн рублей

Ранее два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте «Соловья», рассказали «Ведомостям», что АО «Киноцентр» связано с бывшими акционерами банка «Хованский» Эдуардом и Вадимом Меркиными. Сам Вадим Меркин в письме главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что здание киноцентра невозможно далее эксплуатировать из-за того, что «противопожарная безопасность на нуле». Бизнесмен пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.