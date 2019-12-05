Владелец Gucci задумался о покупке бренда спортивной одежды Moncler
Владелец Gucci и Saint Laurent – группа Kering миллиардера Франсуа Пино начала переговоры о покупке итальянского бренда спортивной одежды Moncler, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, переговоры находятся в начальной стадии и пока нет уверенности в том, что они приведут к сделке.
Kering – одна из крупнейших в мире компаний по производству предметов роскоши – была основана в 1962 г. Ей принадлежат такие модные бренды, как Gucci, Saint Laurent и Balenciaga. Штаб-квартира группы находится в Париже, компанию возглавляет миллиардер Франсуа-Анри Пино (занимает третье место в списке самых богатых людей Франции по версии Forbes, $29,7 млрд).
Moncler – итальянский бренд одежды, обуви и других изделий, основанный в 1952 г. Крупнейший акционер – Ремо Руффини (20-й в итальянском списке Forbes, $2,2 млрд), ему принадлежат 22,5% компании. Наиболее популярной продукцией бренда являются куртки и спортивная одежда. С начала года акции Moncler подорожали на 33%, сейчас компания оценивается в $11 млрд, пишет Bloomberg.
Представитель Kering отказался от комментариев, представитель Moncler не ответил на звонки журналистов.
Подтолкнуть Kering к переговорам о покупке Moncler могла недавняя сделка французской группы LVMH (бренды Louis Vuitton, Bulgari и др.) и американского бренда украшений Tiffany & Co., отмечает Bloomberg. На прошлой неделе LVMH объявила о покупке Tiffany за $16,2 млрд, или $135 за акцию.