Владелец Gucci задумался о покупке бренда спортивной одежды Moncler

Владелец Gucci и Saint Laurent – группа Kering миллиардера Франсуа Пино начала переговоры о покупке итальянского бренда спортивной одежды Moncler, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, переговоры находятся в начальной стадии и пока нет уверенности в том, что они приведут к сделке.