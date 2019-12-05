«Северсталь» задумалась о создании строительной компании
«Северсталь» рассматривает возможность создания собственной строительной компании. Об этом рассказал журналистам заместитель директора по продажам «Северстали» Роман Сенаторов.
По его словам, с каждым годом металлоконструкции все больше используются в строительстве. Раньше «Северсталь» продавала стальной прокат, затем стала изготавливать специальные элементы для возведения зданий, сейчас предлагает рынку полнокомплектные стальные здания, пояснил Сенаторов. «В дальнейшем мы не исключаем создания собственной строительной компании», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
У «Северстали» уже сейчас есть подразделение «Стальные решения», которое занимается проектированием зданий из металлоконструкций, производит их и поставляет застройщикам, пояснила агентству официальный представитель компании Анастасия Мишанина.
АО «Северсталь стальные решения» входит в структуру ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова. Основной производственной площадкой компании является завод металлоконструкций в Орле. С 2007 г. строительное подразделение реализовало более 300 проектов в различных отраслях и регионах.