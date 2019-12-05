«Северсталь» задумалась о создании строительной компании

По его словам, с каждым годом металлоконструкции все больше используются в строительстве. Раньше «Северсталь» продавала стальной прокат, затем стала изготавливать специальные элементы для возведения зданий, сейчас предлагает рынку полнокомплектные стальные здания, пояснил Сенаторов. «В дальнейшем мы не исключаем создания собственной строительной компании», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).