К Абызову и двум сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей

Абызов с 2012 по 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Он не вошел в состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации Путина. В марте 2019 г. Абызова задержали. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает. Сейчас он находится под арестом.