К Абызову и двум сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей
Компания «СУПТР-10» подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к обязательствам на более 34 млрд руб. находящегося под арестом основателя обанкротившейся «Группы Е4», экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом говорится в определении суда. Первым на это обратил внимание РБК. Судебное заседание назначено на 10 февраля 2020 г.
«СУПТР-10» является кредитором «Группы Е4». В документе указано, что кроме Абызова в иске фигурируют бывший президент Е4 Андрей Малышев и бывшая жена Абызова Екатерина Сиротенко (по данным «РИА Новости» и РБК, она – бенефициар компании).
В мае с иском в арбитражный суд обратились компания «Т плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) с требованием привлечь к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд руб. Абызова, Сиротенко и Малышева. В марте с аналогичной суммой требований в суд обратились Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings.
Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com) в 2006 г. Она занималась строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании.
Абызов с 2012 по 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Он не вошел в состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации Путина. В марте 2019 г. Абызова задержали. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает. Сейчас он находится под арестом.