Канадский миллиардер может получить контроль над Aston Martin
Канадский миллиардер Лоуренс Стролл готовится сделать предложение о покупке контрольного пакета акций Aston Martin, выяснили Autocar и RaceFans.net. После того как об этом стало известно, акции британского автопроизводителя, который в последнее время испытывает проблемы, подорожали примерно на 15%.
Aston Martin и Стролл отказались от комментариев. Но, будучи публичной компанией, автопроизводитель обязан будет сделать заявление в случае поступления официального предложения.
Forbes оценивает состояние Стролла в $2,6 млрд. Он заработал его, инвестируя в такие бренды, как Pierre Cardin, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Также он известен тем, что обладает крупной коллекцией спортивных автомобилей и является совладельцем команды Racing Point в Formula 1, за которую выступает его сын Лэнс. Как отмечает RaceFans.net, в случае сделки Racing Point может быть переименована в Aston Martin.