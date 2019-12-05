Канадский миллиардер может получить контроль над Aston Martin

Forbes оценивает состояние Стролла в $2,6 млрд. Он заработал его, инвестируя в такие бренды, как Pierre Cardin, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Также он известен тем, что обладает крупной коллекцией спортивных автомобилей и является совладельцем команды Racing Point в Formula 1, за которую выступает его сын Лэнс. Как отмечает RaceFans.net, в случае сделки Racing Point может быть переименована в Aston Martin.