Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Позже министр энергетики Александр Новак пояснил, что JMMC рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки только в I квартале 2020 г. «Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее стало известно, что Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти поддержали идею усилить сокращение добычи нефти. По словам иракского министра нефти Тамира Гадбана, обсуждалось увеличение квоты на 400 000 баррелей в сутки.
Ожидается, что окончательное решение будет принято 6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе и Россия. Все они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Соглашение несколько раз продлевалось, квота менялась последний раз год назад. Сейчас она составляет для всех стран совокупно 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.
Срок действия соглашения истекает в конце марта 2020 г. На предстоящей встрече в Вене оно может быть продлено до конца следующего года.
Стоимость нефти 5 декабря выросла на новостях о возможном увеличении квоты. Цена на февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 19.00 мск увеличилась на 1,2% до $63,75 за баррель, на январские фьючерсы марки WTI – на 0,9% до $58,99.