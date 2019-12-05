Бизнес

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Ведомости
Ведомости

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании 5 декабря пришел к выводу, что действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн баррелей в сутки необходимо увеличить еще на 500 000, сообщает ТАСС со ссылкой на источники из зала переговоров. Информацию подтвердили собеседники Bloomberg.

Позже министр энергетики Александр Новак пояснил, что JMMC рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки только в I квартале 2020 г. «Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее стало известно, что Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти поддержали идею усилить сокращение добычи нефти. По словам иракского министра нефти Тамира Гадбана, обсуждалось увеличение квоты на 400 000 баррелей в сутки.

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Бизнес

Ожидается, что окончательное решение будет принято 6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе и Россия. Все они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Соглашение несколько раз продлевалось, квота менялась последний раз год назад. Сейчас она составляет для всех стран совокупно 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.

Срок действия соглашения истекает в конце марта 2020 г. На предстоящей встрече в Вене оно может быть продлено до конца следующего года.

Стоимость нефти 5 декабря выросла на новостях о возможном увеличении квоты. Цена на февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 19.00 мск увеличилась на 1,2% до $63,75 за баррель, на январские фьючерсы марки WTI – на 0,9% до $58,99.

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