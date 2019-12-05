Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Ожидается, что окончательное решение будет принято 6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе и Россия. Все они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Соглашение несколько раз продлевалось, квота менялась последний раз год назад. Сейчас она составляет для всех стран совокупно 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.