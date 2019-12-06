«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $2 млрд, а в феврале 2018 г. принял решение в пользу «Нафтогаза» на сумму $4,6 млрд. В результате «Газпром» остался должен украинской компании $2,6 млрд.