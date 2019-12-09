Болгария готова принять газ из «Турецкого потока» с января 2020 года
Болгария готова с 1 января 2020 г. обеспечить поставки газа в Грецию и Северную Македонию через трубопровод «Турецкий поток». Об этом в интервью газете «24 часа» сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.
Малинов рассказал, что болгарская сторона готова к поставке газа даже в случае остановки транзита из России в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу через Украину. По его словам, 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединяющий «Турецкий поток» с «Болгарским потоком». «На этой неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция – на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», – рассказал он.
Прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода «Болгарский поток» завершится к 31 мая. После этого газопровод сможет поставлять 8,75 млн кубометров газа в день, сказал Малинов. До этого газ через территорию Болгарии будет проходить по существующей газотранспортной сети. Полностью строительство «Балканского потока» должны завершить до конца 2020 г.
«Турецкий поток» – новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая. Из 15,75 млрд куб. м газа во второй нитке «Турецкого потока» 3,5 млрд куб. м предназначались Болгарии, 2,5 млрд куб. м – Сербии, 6 млрд куб. м – Венгрии. Заявленная стоимость проекта – около $7 млрд.
Первая фаза строительства болгарского участка, без которой эти планы нереализуемы, предполагает укладку 308 км трубопровода. Победитель тендера – итальянско-саудовский консорциум Arkad был объявлен в апреле. Однако из-за административных разбирательств по итогам проведения конкурса контракт между Arkad и «Булгартрансгазом» был подписан лишь в сентябре. В начале декабря президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в срыве планов «Газпрома»: компания рассчитывала начать поставки в Европу по «Турецкому потоку» в январе.