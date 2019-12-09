Болгария готова принять газ из «Турецкого потока» с января 2020 года

Малинов рассказал, что болгарская сторона готова к поставке газа даже в случае остановки транзита из России в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу через Украину. По его словам, 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединяющий «Турецкий поток» с «Болгарским потоком». «На этой неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция – на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», – рассказал он.