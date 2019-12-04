Путин обвинил Болгарию в срыве планов «Газпрома»

«Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали «Южный поток», во что бы то ни стало реализовать «Турецкий», – сказал Путин. – Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории…».