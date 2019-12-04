Бизнес

Путин обвинил Болгарию в срыве планов «Газпрома»

Компания рассчитывала начать поставки в Европу по «Турецкому потоку» в январе
Артур Топорков
Артур Топорков
Сергей Гунеев / РИА Новости

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории», – заявил президент России Владимир Путин в среду, 4 декабря, во время визита в Сербию. Жесткая риторика Путина связана со срывом сроков строительства болгарского участка европейского продолжения «Турецкого потока». Это лишает «Газпром» возможности с начала 2020 г. перенаправить часть газа с украинского маршрута в новую экспортную трубу.

Строительство «Турецкого потока» – двух ниток газопровода через Черное море до северо-западного берега Турции – один из ключевых инвестиционных проектов «Газпрома» последних пяти лет. Пропускная способность каждой из ниток – 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок на внутренний рынок Турции. Вторая – для транзита в Европу, в первую очередь в юго-восточную часть.

Заявленная стоимость проекта – около $7 млрд.

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Бизнес

План был ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию одновременно с «Северным потоком – 2» (55 млрд куб. м в год), то есть до конца 2019 г., когда у «Газпрома» заканчивается транзитный контракт с Украиной. Новые трубопроводы дали бы российской компании возможность снизить транзит по украинскому маршруту – в 2018 г. по нему прокачано 86,8 млрд куб. м.

Из 15,75 млрд куб. м газа во второй нитке «Турецкого потока» 3,5 млрд куб. м предназначались Болгарии, 2,5 млрд куб. м – Сербии, 6 млрд куб. м – Венгрии. Первая фаза строительства болгарского участка, без которой эти планы нереализуемы, предполагает укладку 308 км трубопровода, на что по условиям конкурса подрядчику отводится 250 дней. Победитель тендера, итальянско-саудовский консорциум Arkad, был объявлен в апреле, что теоретически позволяло завершить строительство в необходимые «Газпрому» сроки. Но из-за административных разбирательств по итогам проведения конкурса контракт между Arkad и «Булгартрансгазом» был подписан лишь в сентябре.

«Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали «Южный поток», во что бы то ни стало реализовать «Турецкий», – сказал Путин. – Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории…».

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«Газпром» долго выбирал из двух вариантов, как вести маршрут продолжения второй нитки «Турецкого потока». В одном газ должен был идти транзитом через турецко-греческую границу, тогда основным рынком стала бы Италия, говорил министр энергетики России Александр Новак. Маршрут Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия считался более вероятным, но был сопряжен с регуляторными рисками, что ранее уже привело к срыву одного из проектов «Газпрома».

«Турецкий поток» как альтернатива украинскому маршруту стал наследником «Южного потока». Изначально по дну Черного моря предполагалось протянуть не две, а четыре нитки газопровода, и выйти на берег они должны были прямо в Болгарии. Но в конце 2014 г. Болгария отказалась от проекта, «Газпром» остановил стройку и пересмотрел планы. С учетом уже сделанных инвестиций в тот проект затраты на строительство «Турецкого потока» могут составлять около $10,28 млрд (за 2012–2018 гг., использованы расчеты «Интерфакса»).

«Болгария – единственная альтернатива [Украине] для российского газа», – откликнулся в среду вечером на слова Путина премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Страна видит себя в роли газового хаба на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном, подчеркнул Борисов. Задержка со строительством наземного продолжения «Турецкого потока» связана с проведением обязательных процедур, объясняет Борисов: «Надеюсь, к концу будущего года газопровод заработает».

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