Путин обвинил Болгарию в срыве планов «Газпрома»
«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории», – заявил президент России Владимир Путин в среду, 4 декабря, во время визита в Сербию. Жесткая риторика Путина связана со срывом сроков строительства болгарского участка европейского продолжения «Турецкого потока». Это лишает «Газпром» возможности с начала 2020 г. перенаправить часть газа с украинского маршрута в новую экспортную трубу.
Строительство «Турецкого потока» – двух ниток газопровода через Черное море до северо-западного берега Турции – один из ключевых инвестиционных проектов «Газпрома» последних пяти лет. Пропускная способность каждой из ниток – 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок на внутренний рынок Турции. Вторая – для транзита в Европу, в первую очередь в юго-восточную часть.
Заявленная стоимость проекта – около $7 млрд.
План был ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию одновременно с «Северным потоком – 2» (55 млрд куб. м в год), то есть до конца 2019 г., когда у «Газпрома» заканчивается транзитный контракт с Украиной. Новые трубопроводы дали бы российской компании возможность снизить транзит по украинскому маршруту – в 2018 г. по нему прокачано 86,8 млрд куб. м.
Из 15,75 млрд куб. м газа во второй нитке «Турецкого потока» 3,5 млрд куб. м предназначались Болгарии, 2,5 млрд куб. м – Сербии, 6 млрд куб. м – Венгрии. Первая фаза строительства болгарского участка, без которой эти планы нереализуемы, предполагает укладку 308 км трубопровода, на что по условиям конкурса подрядчику отводится 250 дней. Победитель тендера, итальянско-саудовский консорциум Arkad, был объявлен в апреле, что теоретически позволяло завершить строительство в необходимые «Газпрому» сроки. Но из-за административных разбирательств по итогам проведения конкурса контракт между Arkad и «Булгартрансгазом» был подписан лишь в сентябре.
«Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали «Южный поток», во что бы то ни стало реализовать «Турецкий», – сказал Путин. – Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории…».
«Газпром» долго выбирал из двух вариантов, как вести маршрут продолжения второй нитки «Турецкого потока». В одном газ должен был идти транзитом через турецко-греческую границу, тогда основным рынком стала бы Италия, говорил министр энергетики России Александр Новак. Маршрут Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия считался более вероятным, но был сопряжен с регуляторными рисками, что ранее уже привело к срыву одного из проектов «Газпрома».
«Турецкий поток» как альтернатива украинскому маршруту стал наследником «Южного потока». Изначально по дну Черного моря предполагалось протянуть не две, а четыре нитки газопровода, и выйти на берег они должны были прямо в Болгарии. Но в конце 2014 г. Болгария отказалась от проекта, «Газпром» остановил стройку и пересмотрел планы. С учетом уже сделанных инвестиций в тот проект затраты на строительство «Турецкого потока» могут составлять около $10,28 млрд (за 2012–2018 гг., использованы расчеты «Интерфакса»).
«Болгария – единственная альтернатива [Украине] для российского газа», – откликнулся в среду вечером на слова Путина премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Страна видит себя в роли газового хаба на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном, подчеркнул Борисов. Задержка со строительством наземного продолжения «Турецкого потока» связана с проведением обязательных процедур, объясняет Борисов: «Надеюсь, к концу будущего года газопровод заработает».