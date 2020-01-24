Выручка «Ленты» продолжила падение в IV квартале
Совокупная выручка компании продолжает снижаться второй квартал подряд: в июле – сентябре она упала на 0,4%. В результате рост выручки за год составил лишь 1% до 417,5 млрд руб. За 2018 г. «Лента» увеличила выручку на 13,2%, а за 2017 г. – на 19,2%.
Руководство «Ленты» не удовлетворено как квартальными, так и годовыми показателями. Компания столкнулась с внутренними проблемами, вызванными «несоответствием предложения ожиданиям покупателей», поясняет ее гендиректор Герман Тинга. При этом он обращает внимание и на внешние факторы, которые, по его мнению, повлияли на рынок розницы в России – в частности, на низкий уровень инфляции.
Большинство акций «Ленты» (78,73%) в 2019 г. перешли под контроль «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. В апреле компания выкупила 41,9% у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а к июню завершила сделки с миноритариями.