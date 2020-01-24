Выручка «Ленты» продолжила падение в IV квартале

Руководство «Ленты» не удовлетворено как квартальными, так и годовыми показателями. Компания столкнулась с внутренними проблемами, вызванными «несоответствием предложения ожиданиям покупателей», поясняет ее гендиректор Герман Тинга. При этом он обращает внимание и на внешние факторы, которые, по его мнению, повлияли на рынок розницы в России – в частности, на низкий уровень инфляции.