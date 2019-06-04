Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов Артем Геодакян / ТАСС

Доля «Севергрупп» Алексея Мордашова в крупном российском продовольственном ритейлере «Лента» достигла 78,73%, сообщили обе компании.

До 13 часов по лондонскому времени (15.00 мск) 4 июня 2019 г. «Севергрупп» выкупала бумаги у миноритарных акционеров «Ленты». В апреле компания Мордашова стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за $729 млн. На тех же условиях «Севергрупп» предложила продать бумаги миноритариям. Вся компания была оценена примерно в $1,75 млрд.

Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании России. Forbes оценивает его состояние в $20,5 млрд, миллиардер стал четвертым среди богатейших бизнесменов России. Другой его актив в ритейле – крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос». У «Ленты» 244 гипермаркета в 88 городах России и 132 супермаркета в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Глобальные депозитарные расписки «Ленты» торгуются на биржах в Лондоне и Москве.

До сделки с «Севергрупп» в свободном обращении было более 57% уставного капитала «Ленты». Теперь осталось лишь 19,98%. У крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group этот показатель вдвое больше – 40,6%. У ритейлера номер два – «Магнита» на 31 декабря 2018 г. доля акций в свободном обращении составляла 71%.

Миноритарии активно продавали бумаги «Ленты». В числе вышедших из капитала «Ленты», например, испанский Bestinver, который 30 мая продал 3,01% ритейлера. Этот фонд был в числе инвесторов, которые пытались притормозить сделку «Севергрупп» с TPG и ЕБРР из-за низкой, по их мнению, цены и надежды на чуть более привлекательное предложение от «Магнита». Prosperity Capital, Aberdeen Standard Investments, Bestinver и неназванные частные инвесторы просили независимых директоров «Ленты» начать переговоры с «Магнитом» уже после того, как TPG и EБРР договорились с «Севергрупп».

Но сама Prosperity Capital не стала продавать бумаги «Севергрупп» и осталась акционером «Ленты», сказал «Ведомостям» директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: «Мы считаем, что по такой цене продавать очень дешево, наша точка зрения не изменилась».

Среди продавших свои акции миноритариев «Ленты» – «Райффайзен капитал», сообщил «Ведомостям» его портфельный управляющий Антон Кравченко: «Мы участвовали в предложении «Севергрупп», закрыли позицию». Основная причина, которая могла побудить миноритариев к продаже, – неясное будущее компании, считает он: «Новый акционер пока не представил ясной стратегии, это создает заметные риски и высокую неопределенность».

Инвесторы повели себя нервно и их можно понять, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: вокруг российского розничного сектора много негатива – доходы населения не растут, перспективы роста в сегменте гипермаркетов неочевидны.

Представители «Севергрупп» несколько раз сообщали, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Ленты». Об этом заявлял и сам Мордашов 30 апреля: по его словам, публичные компании «создают для акционеров наибольшую стоимость». «Севергрупп» по-прежнему рассчитывает, что «Лента» останется публичной компанией, подтвердил «Ведомостям» ее представитель.

Ритейлеру остается подождать некоторое время, доказать рынку, что его бизнес по-прежнему устойчив, и после этого, вероятно, можно будет предложить рынку ценные бумаги, рассуждает Бурмистров: «Но, скорее всего, это будет не ранее 2020 г., так как на то, чтобы инвесторы пересмотрели восприятие компании, потребуется время».

Представитель «Севергрупп» на вопрос, планирует ли новый акционер в ближайшее время наращивать долю бумаг в свободном обращении и какие варианты рассматривает, ответил, что этот «вопрос еще предстоит рассмотреть».