«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары
Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот». Представитель «Победы» отказался комментировать эту информацию.
Согласно зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, «Победа» летает из Ростова-на-Дону и Самары в Москву и Санкт-Петербург. По словам источника, изначально в летнем расписании эти направления планировалось сохранить. Кроме того, «Победа» планировала добавить рейс из Самары в Сочи.
Представитель холдинга «Аэропорты регионов», в который входят самарский аэропорт «Курумоч» и ростовский аэропорт «Платов», заявил «Ведомостям», что ранее для «Победы» действовала программа скидок, которая предоставляется авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. «Победа» перестала выполнять эти условия в последний год. Представитель «Аэропортов регионов» также отметил, что решение «Победы» закрыть рейсы «нельзя назвать эффективным шагом». По его мнению, другие авиакомпании заместят их в короткие сроки.
Холдинг «Аэропорты регионов» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $11,5 млрд.