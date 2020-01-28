«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары

Представитель холдинга «Аэропорты регионов», в который входят самарский аэропорт «Курумоч» и ростовский аэропорт «Платов», заявил «Ведомостям», что ранее для «Победы» действовала программа скидок, которая предоставляется авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. «Победа» перестала выполнять эти условия в последний год. Представитель «Аэропортов регионов» также отметил, что решение «Победы» закрыть рейсы «нельзя назвать эффективным шагом». По его мнению, другие авиакомпании заместят их в короткие сроки.