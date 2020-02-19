Фонд семьи Евтушенкова с партнерами покупает немецкие гипермаркеты Real
Немецкая Metro AG 18 февраля 2020 г. подписала обязывающее соглашение с люксембургской SCP Group (фонд принадлежит семье Владимира Евтушенкова) о продаже 100% сети гипермаркетов Real. После закрытия сделки Metro планирует получить €300 млн, говорится в сообщении.
SCP Group станет единоличным владельцем 276 магазинов Real, онлайн-магазина real.de, 80 объектов недвижимости и всех дочерних компаний Real, говорится в сообщении. Управлять Real SCP Group будет совместно со своим стратегическим партнером немецкой x+bricks.
Компания Sistema Finance S. A. (100-процентная «дочка» АФК «Система») направит до €263 млн на финансирование сделки. В нем примут участие и сторонние инвесторы. Предполагается закрыть сделку в первой половине 2020 г. «Ведомости» направили запросы в АФК «Система» и Metro.
SCP Group основана в 2009 г. и связана с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» его отца, миллиардера Владимира Евтушенкова. В декабре 2019 г. консорциум инвесторов заключил меморандум о намерениях и эксклюзивных переговорах по покупке у Metro AG 100% операционного бизнеса сети Real и принадлежащих сети объектов недвижимости и онлайн-магазина.