Фонд семьи Евтушенкова с партнерами покупает немецкие гипермаркеты Real

SCP Group основана в 2009 г. и связана с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» его отца, миллиардера Владимира Евтушенкова. В декабре 2019 г. консорциум инвесторов заключил меморандум о намерениях и эксклюзивных переговорах по покупке у Metro AG 100% операционного бизнеса сети Real и принадлежащих сети объектов недвижимости и онлайн-магазина.