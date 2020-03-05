TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов
Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск. Модель лица Шварценеггера используется как один из вариантов внешности человекоподобного робота Robo-C. Использование внешности Шварценеггера не было согласовано с ним и подобное использование наносит вред его репутации, цитирует иск издание. По его информации, истец намерен добиться запрета на использование внешности и голоса, а также получить компенсацию в размере $10 млн и доходов, полученных с продаж вариации робота. «Ведомости» направили запрос Promobot.
Модель Robo-C с лицом Шварценеггера была представлена в 2019 г. в Санкт-Петербурге. Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков утверждал, что Шварценеггер во время визита в Петербург увидел робота и «ему и всем его партнерам очень понравилась» презентация (цитата по «РИА Новости»). При этом TMZ утверждает, что актер отказался фотографироваться с роботом, а впоследствии попросил Promobot прекратить использовать его внешность. В 2020 г. робот с внешностью Шварценеггера был представлен в США на выставках CES и New York Toy Fair.
Представитель Promobot Егор Умнов утверждает, что компании никакого иска не поступало. «Мы, как и все, узнали об этом из публикации на TMZ», — уточнил он. Умнов добавил, что компания ведет переговоры об условиях использования образа с представителями Шварценеггера уже несколько месяцев. «Законодательство, которое регулирует этот вопрос, разное в разных странах. Например, в России внешность человека — не объект авторского права, а в Европе есть регламент GDRP. Поэтому переговоры долгие», — пояснил он.
Роботехнический стартап Promobot был основан в Перми в 2015 г. В 2018 г. компания Promobot подписала договор с дистрибутором Intellitronix на поставку сервисных роботов в США, компания озвучивала планы увеличить экспорт в Соединенные Штаты до 100 единиц в месяц к 2022 г.