TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Модель Robo-C с лицом Шварценеггера была представлена в 2019 г. в Санкт-Петербурге. Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков утверждал, что Шварценеггер во время визита в Петербург увидел робота и «ему и всем его партнерам очень понравилась» презентация (цитата по «РИА Новости»). При этом TMZ утверждает, что актер отказался фотографироваться с роботом, а впоследствии попросил Promobot прекратить использовать его внешность. В 2020 г. робот с внешностью Шварценеггера был представлен в США на выставках CES и New York Toy Fair.